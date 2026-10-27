Randal Kolo Muani est déjà en danger à la Juventus !

Pendant que ses anciens collègues du PSG étaient à Londres pour la cérémonie du Ballon d’Or 2026, Randal Kolo Muani tremble pour sa place dans le onze titulaire de la Juventus pour affronter le Genoa ce mercredi. La 9e journée de Serie A se tient en ce milieu de semaine, et la Juve voudra bonifier son succès à Lecce, acquis dans le nouveau système mis en place par Lucanio Spalletti, en 3-5-2, destiné à la mise en place du duo Kolo Muani-Woltemade.

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Mais si l’Allemand a bénéficié de ce changement tactique en se montrant plutôt à son aise, ce n’est pas le cas de Randal Kolo Muani, toujours bloqué à 3 buts toutes compétitions confondues, muet face à Lecce. Le Corriere dello Sport et Tuttosport assurent ainsi qu’il risque de perdre sa place sur le front de l’attaque, la faute à son manque d’impact dans les résultats de son équipe.

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Un nouvel attaquant au mercato hivernal ?

Pire, les deux médias expliquent même que la Juventus va désormais se pencher sur le futur mercato hivernal pour recruter un nouvel attaquant, déçu par le rendement du Français. Lui qui était tant attendu par la Vieille Dame après un premier passage encourageant en 2025 est presque considéré comme étant incapable d’être l’étendard offensif du club. Ainsi, les noms de Folarin Balogun, qui serait la priorité de la Juve, mais aussi de Sorloth et Raimondo (le meilleur buteur ex-aequo de Serie A, avec Frosinone), sont évoqués.

Pour Kolo Muani, le temps presse pour convaincre. Piqué puis défendu par son coach Spalletti, qui tente tout pour le relancer, l’ancien Parisien ne rechigne pas à la tâche. Il court, presse, défend, essaie de peser, mais cela ne se traduit pas par les chiffres. De recrue star de l’été à potentiel remplaçant, le joueur de 27 ans sait ce qu’il lui reste à faire.