Thierry Henry aimerait retrouver un poste d'entraîneur

Actuellement en poste avec la sélection de Belgique où il est l'un des adjoints de Roberto Martinez, Thierry Henry est aussi consultant en France et en Angleterre pour Prime Video. Mais le terrain lui manque tout de même un peu, lui qui a connu une expérience infructueuse sur le banc de Monaco entre 2018 et 2019. Dans un entretien à magazine GQ, le meilleur buteur de l'histoire de Bleus se rêve en entraîneur numéro un dans un club. «J’adorerais faire ça, mais tu dois être équipé pour ça. Parfois, vous avez également besoin des bons outils, de la bonne équipe qui comprend ce que vous êtes et qui vous êtes», assure-t-il.

Aujourd'hui âgé de 44 ans, l'ancien attaquant d'Arsenal ou du Barça souligne tout de même un problème majeur qui l'a semble-t-il pénalisé par le passé : la mentalité des jeunes. «Vous devez aller à la rencontre de cette nouvelle génération. (…) Vous devez comprendre que parfois être en retard pour eux, c’est bien. J’ai donc été éduqué d’une certaine manière, mais les joueurs en ce moment me rééduquent.» Il développe en précisant qu'il vient d'une génération différente. «J’ai grandi à l’ère du: "Tais-toi et joue". J’ai grandi là où vous ne pouvez pas défier votre entraîneur. J’ai grandi avec l’idée que si tu ne joues pas, tu sais pourquoi, c’est parce que tu es une merde.» Effectivement, la donne a changé.