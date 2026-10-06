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«Je suis déjà riche, je n’ai pas besoin de courir», les folles déclarations du flop Jhon Duran

Par Aurélien Macedo
1 min.
Jhon Durán @Maxppp

Révélation du début de saison 2024/2025 avec Aston Villa (12 buts en 29 matches), Jhon Duran (22 ans) avait rejoint Al-Nassr à l’hiver 2025 contre un chèque XXL de 77 millions d’euros. Mais derrière cela n’a pas suivi pour le buteur colombien. Échouant en Arabie saoudite puis lors de prêts à Fenerbahçe et au Zenit Saint-Pétersbourg, il a rejoint Benfica où il compte 2 buts en 12 apparitions. Une trajectoire loin de celle qui lui était prédestinée. Fred, son ancien coéquipier à Fenerbahçe est revenu sur le caractère de son ami dans le podcast Charla.

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«Je lui disais : allez Durán, allons-nous entraîner et courir un peu, mais il me répondait : mon frère, je suis déjà riche, je n’ai pas besoin de courir. Lorsqu’il a rejoint le Zenit, je lui ai dit : maintenant tu vas gagner de plus en plus d’argent, et il m’a répondu : mon frère, plus il y a d’argent, mieux c’est. Et il disait parfois qu’il avait déjà assuré son avenir et celui de sa famille pour les trois générations à venir», a-t-il déclaré.

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