Le PSG roi des passes en Europe

Dans un rapport publié par l'Observatoire du Football du CIES (Centre International d'Etude du Sport), on apprend que le Paris Saint-Germain réalise le plus de passes par match depuis le début de la saison, avec une moyenne de 738. Le PSG est le seul club des cinq grands championnats européens dans le podium, puisque les Ukrainiens du Shakhtar Donetsk sont deuxièmes avec 730 passes, puis les Ecossais du Celtic Glasgow qui en réalisent 708 par match. Manchester City est au pied du podium avec un peu plus de 700 passes par rencontre (703).

«Concernant le nombre de passes en Ligue 1, derrière le Paris St-Germain on trouve Monaco (669), l’Olympique Marseille (644), l’Olympique Lyonnais (618) et les néo-promus de Clermont Foot (577). Nantes (334) est par contre en queue de classement. En Ligue 2, les valeurs varient entre un maximum de 563 pour Auxerre et un minimum de 340 pour Quevilly-Rouen», peut-on lire dans le rapport.