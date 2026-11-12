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Pro League

Le Club Bruges réclame une somme folle pour Nicolò Tresoldi

Par Maxime Barbaud
1 min.
Nicolo Tresoldi avec le Club Bruges @Maxppp

Il est en train de devenir l’une des attractions des prochains mercatos. Avec déjà 14 buts en 17 rencontres toutes compétitions confondues (dont 5 en 4 matchs de Ligue des Champions), Nicolò Tresoldi commence à affoler certains grands clubs du continent. Le Club Bruges a déjà été sollicité l’été dernier, mais ce sera sans commune mesure avec ce qui va arriver dans les prochains mois.

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Outre le FC Barcelone, c’est surtout l’AC Milan qui aimerait le faire venir, dès cet hiver si possible. Selon La Gazzetta dello Sport, les Belges sont vendeurs à la seule condition d’aligner au moins 60 M€ pour leur joueur de 22 ans, sous contrat jusqu’en 2029. Gerry Cardinale, le propriétaire des Rossoneri, l’adore et voudrait l’associer à Gonçalo Ramos.

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