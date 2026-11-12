Le Club Bruges réclame une somme folle pour Nicolò Tresoldi

Il est en train de devenir l’une des attractions des prochains mercatos. Avec déjà 14 buts en 17 rencontres toutes compétitions confondues (dont 5 en 4 matchs de Ligue des Champions), Nicolò Tresoldi commence à affoler certains grands clubs du continent. Le Club Bruges a déjà été sollicité l’été dernier, mais ce sera sans commune mesure avec ce qui va arriver dans les prochains mois.

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Outre le FC Barcelone, c’est surtout l’AC Milan qui aimerait le faire venir, dès cet hiver si possible. Selon La Gazzetta dello Sport, les Belges sont vendeurs à la seule condition d’aligner au moins 60 M€ pour leur joueur de 22 ans, sous contrat jusqu’en 2029. Gerry Cardinale, le propriétaire des Rossoneri, l’adore et voudrait l’associer à Gonçalo Ramos.