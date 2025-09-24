Ballon d’Or : le Maroc allume le PSG et France Football pour Achraf Hakimi

Lundi soir, Achraf Hakimi aurait dû fouler le tapis rouge du Théâtre du Châtelet pour assister à la cérémonie du Ballon d’Or 2025. Mais le Marocain a été retenu du côté de Marseille où le PSG a affronté l’OM après le report du Classique prévu initialement dimanche soir (défaite 1 à 0). Il n’a pas pu participer à la fête à Paris, lui qui, pour certains, pouvait être l’invité surprise de la course au BO, dont Ousmane Dembélé et Lamine Yamal étaient les grands favoris. Le Marocain a réalisé une année tout simplement monstrueuse avec des statistiques folles (11 buts, 16 assists en 55 matches toutes compétitions confondues), des titres et un niveau de jeu exceptionnel. Sa régularité et sa faculté à se montrer décisif, notamment lors de matches très importants, ont aussi été mises en avant. Il n’était donc pas illogique que son nom soit cité parmi les candidats potentiels au titre suprême. Le footballeur âgé de 26 ans avait évoqué ses chances lors d’un entretien accordé à Canal+.

Conscient que son poste de défenseur pouvait lui poser problème puisque les attaquants sont plus mis en avant, il avait défendu son bilan. «Je pense que c’est ma meilleure saison. Le Ballon d’Or, c’est un rêve, mais je n’ai jamais pensé à ça avant, mais maintenant qu’il y a la possibilité, les gens me mettent sur le débat du Ballon d’Or. Il y a un moment où tu penses beaucoup à ça. Mon premier rêve était d’être football professionnel, mais le Ballon d’Or est un rêve que je n’ai jamais imaginé, mais je pense que je le mérite aussi. J’ai fait une saison historique. Il n’y a pas beaucoup de joueurs qui ont marqué en quart de finale, en demi-finale et en finale.» Une sortie qui aurait d’ailleurs dérangé le PSG, qui poussait publiquement pour Ousmane Dembélé. Ce qui n’aurait pas été du goût de certains Parisiens, dont Hakimi avec lesquels les relations se seraient refroidies à la suite de cet épisode selon L’Equipe.

Une énorme injustice pour le Maroc

Finalement, la stratégie du PSG, qui voulait éviter une dispersion des voix à payer. Dembélé a été élu Ballon d’Or à une très large majorité, devant Lamine Yamal. Vitinha est grimpé sur la troisième marche du podium. Hakimi, lui, a dû se contenter d’une sixième place. Il s’attendait à finir plus haut selon L’Equipe. Il a été devancé par Mohamed Salah et Raphinha. Un classement qui fait couler de l’encre au Maroc où on pointe du doigt France Football et l’organisation. Dans un article intitulé «Hakimi ignoré, l’injustice dorée du football mondial», L’Opinion a écrit : «que fallait-il de plus à Hakimi pour espérer ? Des buts décisifs ? Il en a marqué. Des passes décisives ? Il en a distribué. De l’endurance et de la régularité ? Il en a fait sa marque de fabrique. Dans un poste de latéral droit trop rarement valorisé, il a redéfini les standards modernes du football, mêlant rigueur défensive, puissance athlétique et projection offensive. Ses statistiques brutes plaidaient pour lui, ses performances penchaient pour lui, son aura sportive et humaine complétaient l’argumentaire. Et pourtant, le vote a choisi de l’ignorer. Ce choix interroge.»

Le média marocain, qui a rappelé qu’aucun joueur africain n’a gagné depuis Georges Weah en 1995, a ajouté : «dans le cas Hakimi, certains auront objecté ses origines, son lieu de naissance en Espagne, son poste jugé "défensif" ou encore les polémiques extrasportives montées en épingle ces derniers mois. Mais ces arguments ne tiennent pas face à une vérité simple : sur le terrain, seul le talent doit parler, et ce talent, Hakimi l’incarne avec éclat. Ne pas lui attribuer le Ballon d’Or cette année, c’est refuser de reconnaître l’excellence africaine et arabe dans toute sa dimension. C’est persister dans une lecture étroite du football mondial où certaines régions et certains profils sont systématiquement mis en avant, pendant que d’autres demeurent relégués aux marges. Qu’à cela ne tienne : le Maroc et l’Afrique, eux, n’ont pas besoin d’un trophée doré pour savoir ce que vaut Hakimi. Son engagement, sa loyauté, son humilité et sa classe sur le terrain lui ont déjà valu une autre distinction, plus précieuse et plus durable : celle du Cœur d’Or. Et peut-être qu’au fond, cette reconnaissance-là vaut bien plus que toutes les dorures et tous les votes d’un Ballon d’Or parfois trop sélectif dans ses critères.»

Hakimi a été sacrifié par le PSG

Al-Mountakhab est aussi monté au créneau. «Est-ce suffisant pour nous que le capitaine et légende Achraf Hakimi ait terminé sixième au classement du Ballon d’Or, devenant ainsi le premier joueur marocain à atteindre cette position, après que le légendaire gardien Yassine Bounou ait terminé 13e de l’édition 2023 ? Bien sûr, c’est un exploit qui restera gravé dans les annales du club, mais cette sixième place suggère qu’Achraf Hakimi a subi une grande injustice. Une injustice plus grande qu’il ne le mérite. Il n’a certainement pas été, et ne sera pas, le premier ni le dernier joueur à être victime du double standard de classement des joueurs. Le Ballon d’Or a manqué l’occasion d’écrire l’histoire et d’obtenir une justice qui se perd dans de telles récompenses individuelles (…) La victoire d’Achraf Hakimi au Ballon d’Or aurait-elle surpris le monde du football ? Je ne le pense pas, car ceux qui l’ont nommé, estimant qu’il possédait tous les attributs et caractéristiques nécessaires, ont basé leur nomination sur des données numériques et techniques, ne laissant aucune place à la surprise.»

Puis, la publication marocaine a ajouté sur son classement : «non, ce n’en était pas une (surprise). Bien plus, c’était un choc, car Hakimi méritait d’être à égalité avec son coéquipier Ousmane Dembélé, pour qui le Paris Saint-Germain a commis l’impensable, et la presse française a tout fait pour le pousser à remporter ce prix. Il aurait dû être devancé au classement par le Barcelonais Lamine Jamal, son coéquipier Vitinha, le Portugais Mohamed Salah de Liverpool et le Brésilien Rafinha du FC Barcelone. Je n’ai aucunement l’intention de remettre en cause le principe de ce classement, qui est une compilation des votes de 100 journalistes du monde entier, ni la crédibilité des critères appliqués par sa direction pour préserver son objectivité. Cependant, je suis surpris que ce prix, quoi qu’il fasse, reste injuste, au point que la question devient embarrassante : qu’a dû faire Achraf Hakimi de plus que sa saison légendaire pour devenir le premier latéral droit à remporter le Ballon d’Or ? La structure de ce prix suggère que les critères doivent être modifiés. Sinon, il faudrait le réserver aux attaquants, laissant tous les joueurs des autres lignes concourir pour d’autres récompenses.»

Le Ballon d’Or Africain pourrait aussi lui échapper

Al-Mountakhab a conclu en disant que ce prix laissera de nombreuses cicatrices dans la mémoire du capitaine des Lions de l’Atlas et qu’il a dû ressentir un sentiment d’injustice, tout comme ses proches, notamment par rapport au fait que le PSG le sacrifie publiquement pour mettre en avant Dembouz. 360 Maroc a également évoqué le sujet. «Si Rodri a soulevé le trophée l’an dernier, la 6e place d’Achraf Hakimi dans ce 69e Ballon d’Or ce 22 septembre ne passe pas pour une grande partie des supporters et observateurs. Le capitaine des Lions de l’Atlas auteur d’une saison 2024-2025 complète, figurait parmi les favoris avant que les projecteurs ne braquent vers Ousmane Dembélé, 6e joueur français à être sacré, et Lamine Yamal, 2e. Ousmane Dembélé est le Ballon d’Or 2025. Mais Achraf Hakimi, lui, a signé une saison exceptionnelle, au Maroc, et en France. Présent sur tous les fronts, exemplaire sur le terrain, il aurait sans doute mérité ce trophée. Mais les récompenses ne font pas les joueurs.»

La publication locale a ensuite partagé des réactions de supporters marocains, qui voyaient Hakimi bien plus haut au classement final. «Hakimi aurait dû être top 3 ! Le top 5 devait être 100 % parisien vu la saison», a lâché l’un d’entre eux. Un autre a confié : « Hakimi est seulement 6e ? Je pensais vraiment qu’il avait une chance de le gagner. Il a été fantastique la saison dernière.» Enfin, certains s’inquiètent déjà pour la Ballon d’Or Africain. En effet, Achraf Hakimi, qui est annoncé comme le favori, pourrait être devancé par Mohamed Salah (4e), qui a déjà terminé devant lui au classement du Ballon d’Or France Football. «Logiquement parlant, Salah sera-t-il le gagnant du Ballon d’Or d’Afrique ?», s’interroge un supporter. Un revers en Afrique serait un nouveau coup dur pour l’international marocain, qui n’a pas manqué de féliciter Ousmane Dembélé après son sacre; et son pays, qui espéraient tous mieux lundi soir.