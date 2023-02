OL : Jean-Michel Aulas dénonce encore des fake-news

La suite après cette publicité

Tout est beau, tout est rose à Lyon. C’est en tout cas ce qui est ressorti de la conférence de presse de Jean-Michel Aulas ce vendredi, à la veille du déplacement de l’OL à Troyes (19h00). Présent notamment pour évoquer le mercato lyonnais, le président a lâché une phrase sur son actionnaire John Textor, pas tombée dans l’oreille d’un sourd : «On était en temps et en heure (sur le mercato ndlr). On a laissé la priorité de l’information à notre actionnaire, John Textor. Bruno est même allé au Brésil pour discuter avec le joueur (João Gomes). Evidemment, comme les choses ne se sont pas faites, ceux qui étaient pressentis ont plus ou moins bien vécu les choses…»

Une phrase, reprise par le quotidien L’Equipe, qui pourrait s’apparenter à une pique envers John Textor, mais que Jean-Michel Aulas a tenu à balayer sur ses réseaux sociaux en mentionnant John Textor en personne : «A ce stade, ce n’est plus de l’extrapolation, mais de la science-fiction. Heureusement, nous travaillons avec John en confiance au quotidien pour le meilleur OL. Nous allons continuer de construire ensemble ce projet vers l’avenir et la « winning mentality »», a écrit l’homme de 73 ans.

