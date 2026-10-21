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Ligue des Champions

Lille OSC - Galatasaray : les compositions officielles

Par Aurélien Macedo
1 min.
Davide Ancelotti, le coach du LOSC @Maxppp
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Lille 1-1 Galatasaray
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1 2.75 N 2.75 2 2.45 1er pari remboursé Voir sur CANAL+ FOOT

Ce mercredi, on dispute la troisième journée de la Ligue des Champions avec un duel de la peur entre le Lille OSC et Galatasaray. Les deux équipes ont perdu leurs deux premiers matches et n’ont déjà plus vraiment le droit à l’erreur. À domicile, les Dogues s’organisent dans un 4-2-3-1 avec Berke Özer qui officie comme dernier rempart. Devant lui, on retrouve Maxima Goffi, Nathan Ngoy, Alexsandro Ribeiro et Calvin Verdonk en défense. Nabil Bentaleb et Benjamin André composent l’entrejeu avec Hakon Haraldsson comme meneur de jeu. Devant, Soriba Diaoune est en attaque avec Dilane Bakwa et Ngal’ayel Mukau à ses côtés.

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De leur côté, les Turcs s’articulent dans un 4-2-3-1 avec Uğurcan Çakır dans les cages derrière Roland Sallai, Davinson Sanchez, Abdülkerim Bardakcı et Ismaïl Jakobs. Le milieu de terrain est assuré par Gabriel Sara et Lucas Torreira avec Aleksey Batrakov un cran plus haut. Devant, Victor Osimhen est soutenu par Yunus Akgün et Barış Alper Yılmaz.

Les compositions

Lille OSC :

Lille

4-2-3-1
Officielle

Galatasaray :

Galatasaray

4-2-3-1
Officielle
Pub. le - MAJ le
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