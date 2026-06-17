Coupe du Monde 2026 : les Algériens demandent pardon et s’inclinent devant Lionel Messi

Les victoires en amical face aux Pays-Bas (1-0) et la Bolivie (4-0) avaient donné un maximum de confiance à l’Algérie avant son premier match de Coupe du monde contre l’Argentine. Les Fennecs étaient même annoncés comme capables de faire chuter des champions du monde en titre en proie au doute. Au final, Lionel Messi a mis tout le monde d’accord. Laminés 3 buts à 0, les joueurs de Vladimir Petkovic ont lourdement chuté d’entrée de jeu. Et à l’issue du match, les joueurs tentaient de garder la tête haute malgré l’ampleur du résultat.

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«Le match était difficile et on le savait. On a tenté de faire bloc haut en les pressant, mais ils étaient forts et leurs sorties de balle étaient propres. En deuxième mi-temps, on a tenté de revenir au score, on s’est un peu découvert, c’est pour cela qu’il y avait des espaces et ils en ont profité. Lorsque l’on s’est réveillé, c’était déjà trop tard. Nous allons visionner la vidéo pour faire notre analyse et corriger nos erreurs. Nous remercions les supporters pour leur soutien constant, nous nous excusons pour ce résultat et nous remporterons le prochain match», a confié Ramy Bensebaini à la télévision algérienne.

Les Fennecs veulent vite rebondir

Remplaçant au coup d’envoi du match, Riyad Mahrez veut lui aussi croire encore à la qualification, mais n’a pas pu s’empêcher de rendre hommage à son bourreau du soir. « C’était un match assez difficile contre les champions du monde. On sait que, même si on reste solide pendant longtemps, ils peuvent avoir une occasion et marquer. Ils ont Messi, voilà, ça fait la différence », a-t-il confié au micro de beIN Sports, avant de répondre à la télévision algérienne. « Toujours positiver, on a encore deux matches pour se qualifier, on est confiant. Bien sûr qu’il faut encore avoir l’espoir. On va le faire tous ensemble. C’est difficile de parler à chaud, il faut revoir le match. On a bien commencé, ils marquent des buts qu’on peut éviter. C’est difficile à 2-0. Il faut relever la tête, rien n’est fini. »

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Un constat partagé par Aïssa Mandi. « C’est un peu dur à analyser à chaud. Ce qui a fait la différence, c’est qu’ils ont un joueur qui ne pardonne pas. À chaque occasion, il la met au fond. C’est peut-être le meilleur joueur de tous les temps. Son efficacité a été redoutable. On a essayé de le minimiser au maximum, mais ça n’a pas marché. Il a été bon là-dessus. On a essayé de faire le maximum, on était bien en place. On encaisse trois buts, ç’a été sévère. On n’a pas été tranchant offensivement. C’est qu’une entame de tournoi, on le savait. Ça ne se joue pas que sur le premier match. Le moral n’est pas bon ce soir, mais on va rebondir. Il faut croire encore en nous. L’Argentine était supérieure, mais on ne va pas être abattu, on est une équipe qui a du caractère, on va rebondir. » Réponse mardi prochain face à la Jordanie.