Le message d’adieu de Mariano Díaz au Real Madrid

Une révolution se prépare au Real Madrid. Après une saison pas dans les standards du club madrilène, plusieurs bouleversements vont avoir lieu cet été. Certains ont été déjà actés ces dernières semaines. À l’image du départ de Mariano Díaz. L’attaquant espagnol va découvrir un nouveau projet cet été. Et avant de définitivement dire adieu à son club de cœur, le joueur de 29 ans a laissé un dernier message dans une vidéo produite par Relevo.

« Je sais que certaines de mes décisions n’ont pas été bien comprises et je suis sûr qu’un jour je pourrai m’expliquer. Mais pas maintenant, il est temps de regarder vers l’avant et d’entamer une nouvelle phase avec toute l’ambition du monde. (…) J’ai réalisé un rêve et je n’ai pas abandonné. Le Mariano d’il y a 10 ans serait très fier du Mariano d’aujourd’hui ».

