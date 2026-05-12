Le PSG négocie pour recruter Julian Alvarez à un prix démentiel !

Le Paris Saint-Germain est en passe de réaliser une nouvelle saison de référence. Déjà à un pas d’être sacré champion de France, le club de la capitale se dirige vers un autre trophée majeur en finale de la Ligue des Champions, confirmant un peu plus son statut de meilleure équipe d’Europe. Après une saison dernière déjà exceptionnelle, le projet parisien semble avoir trouvé son équilibre et devrait enchaîner avec une deuxième cuvée assez délirante sous les ordres d’un Luis Enrique providentiel.

La suite après cette publicité

Ce qui rend cette réussite encore plus enthousiasmante pour les supporters, c’est qu’elle repose en grande partie sur des joueurs jeunes et au sommet de leur art. Désiré Doué, Ousmane Dembélé, Warren Zaïre-Emery, Nuno Mendes, Vitinha, João Neves ou encore Bradley Barcola incarnent une génération dorée dont les meilleures années sont encore devant elle. Avec un tel vivier de talents liés au club pour plusieurs saisons, le PSG dispose de tous les ingrédients pour s’inscrire dans la durée et s’imposer comme une véritable puissance hégémonique en Europe, à l’image des grandes dynasties que furent le Real Madrid ou le Barça au sommet de leur gloire.

La suite après cette publicité

Pas moins de 150 millions d’euros pour Julian Alvarez au PSG !

Pourtant, malgré cette abondance de talent, les dirigeants parisiens n’entendent pas se reposer sur leurs lauriers et continuent d’étudier les opportunités sur le marché des transferts. Depuis quelques semaines, le nom de Julian Alvarez circule avec insistance dans les couloirs du Parc des Princes. L’Argentin réalise une saison impressionnante sous les couleurs de l’Atlético de Madrid, avec 20 buts et 9 passes décisives en 49 matchs toutes compétitions confondues, s’imposant comme l’un des attaquants les plus complets du continent. Son profil avait d’ailleurs tapé dans l’œil du FC Barcelone, qui en avait fait l’une de ses cibles prioritaires pour la saison prochaine, avant que les difficultés financières chroniques du club catalan ne viennent doucher cet espoir.

C’est précisément là où le PSG entend saisir sa chance. Selon les informations d’El Chiringuito, des négociations seraient en cours entre les deux clubs, avec un prix plancher fixé au-dessus de 150 millions d’euros pour le champion du monde argentin. Une somme colossale qui, si la transaction venait à se conclure, placerait Julian Alvarez parmi les transferts les plus onéreux de l’histoire du football. Pour le PSG, il s’agirait d’un signal fort envoyé à la concurrence européenne : celui d’un club non seulement capable de former et de fidéliser ses talents, mais aussi de s’offrir les meilleurs joueurs du monde pour gravir encore un peu plus haut.