L’AS Saint-Étienne est en train de boucler deux recrues

Les temps sont durs pour l’AS Saint-Étienne. Cinquièmes de Ligue 2, les Verts restent sur deux défaites contre Reims (1-0) et Boulogne (1-0). Deux matches frustrants où le club du Forez a montré certaines limites. Malgré un mercato estival agité, les Stéphanois vont devoir relever la tête en deuxième partie de saison pour aller chercher le top 2 et la promotion directe en Ligue 1. Alors que le coach Philippe Montanier a été nommé, les Stéphanois sont sur le point de boucler deux recrues en cette fin de mercato.

La suite après cette publicité

Selon nos informations, Aboubaka Soumahoro (20 ans) est sur le point de débarquer d’Hambourg. Le défenseur central français qui compte 5 apparitions en Bundesliga n’est pas le seul renfort défensif. Capable de jouer défenseur central et latéral droit, Julien Le Cardinal (28 ans) arrive en provenance du Stade Brestois. L’ancien du Paris FC et de Lens est en train de passer sa visite médicale.