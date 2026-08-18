Brest : Raphaël Le Guen attise les convoitises en Premier League

Selon nos informations, Raphaël Le Guen est toujours en discussions avec Crystal Palace. La présence de Pierre Sage constitue un argument important dans sa réflexion, tout comme le projet séduisant des Eagles, qui misent sur les jeunes, les valorisent et s’apprêtent à retrouver la scène européenne avec l’Europa League. Le natif de Quimper souhaite en effet avoir l’opportunité de travailler sous les ordres du technicien français et de le rejoindre à Crystal Palace.

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Mais les Eagles ne sont pas seuls sur le dossier. Arsenal étudie également la possibilité de se positionner sur le jeune défenseur français, qui culmine à 1,98 m. Les Gunners privilégient toutefois toujours le recrutement d’un joueur plus expérimenté afin de compenser l’absence de William Saliba, touché au dos et indisponible plusieurs semaines. Fulham, qui multiplie de son côté les démarches pour renforcer son axe central — avec notamment Aït-Boutlal, Balerdi et Natan dans ses réflexions — suit aussi attentivement la situation du Brestois. L’avenir de Raphaël Le Guen pourrait donc rapidement s’écrire en Premier League.