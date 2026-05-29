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Ligue des Champions

Luis Enrique compare le PSG et Arsenal

Par Jordan Pardon
1 min.
Luis Enrique PSG @Maxppp

Présent en conférence de presse à la veille de la finale de Ligue des Champions entre le Paris Saint-Germain et Arsenal, Luis Enrique a été invité à comparer les deux formations. Pour le coach espagnol, il s’agit de deux équipes sensiblement différentes, même s’il retrouve quelques similitudes dans les deux philosophies.

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«Je dirais que ce sont deux équipes différentes. On se ressemble, mais avec des schémas différents. Ils ont une équipe qui marque beaucoup de buts, et nous, nous défendons très bien aussi. C’est le chemin pour y arriver qui est différent», a-t-il indiqué.

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