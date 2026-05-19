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CdM 2026, Portugal : Roberto Martinez confirme pour Eli Kroupi Junior

Par Matthieu Margueritte
1 min.
kroupi @Maxppp

Roberto Martinez vient de dévoiler la liste des 27 joueurs portugais retenus pour disputer la Coupe du Monde 2026. Une liste dans laquelle ne figure pas le jeune Eli Kroupi Junior. L’ancien Lorientais a en effet vu son nom circuler au Portugal ces dernières heures, car il était éligible avec la France, la Côte d’Ivoire et donc le Portugal. Une rumeur qui semblait folle. Mais aujourd’hui, Martinez a confirmé que ce n’était pas une invention.

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«Il y a bien eu un contact, oui. Je suis content, car nous avons pris les devants. Avant le stage de mars, nous avons essayé de discuter. Il est important de suivre les joueurs susceptibles de porter le maillot du Portugal, mais il faut aussi savoir si le joueur le souhaite. À ce moment-là, Kroupi voulait jouer pour la France et nous avons respecté son choix», a-t-il confié en conférence de presse.

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