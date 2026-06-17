Accord OL-Bayer Leverkusen pour le transfert d’Afonso Moreira !

Ça bouge sérieusement du côté de l’Olympique Lyonnais. Après avoir recruté Kaïl Boudache, le club rhodanien est en passe de s’attacher les services de l’ailier belge Julien Duranville (Borussia Dortmund) et du milieu de terrain danois Mads Bidstrup (Salzbourg). Pour s’offrir ces deux joueurs, les Gones vont débourser environ 18,5 M€ (8,5 M€ pour Duranville et 10 M€ pour Bidstrup).

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Mais avec des finances limitées, les septuples champions de France doivent nécessairement dégraisser. Et sans surprise, Afonso Moreira va être le premier à plier bagage. Recruté pour seulement 2 M€ durant l’été 2025, l’ailier portugais âgé de 21 ans a rendu une copie plus que satisfaisante pour sa première saison à l’OL (8 buts, 11 passes décisives en 37 matches, toutes compétitions confondues). Un an plus tard, les Lyonnais vont réaliser une énorme plus-value.

Une plus-value de 30 M€ pour l’OL

Obligé de vendre avant le 30 juin pour respecter les plans de la DNCG, Lyon est rapidement entré en négociations avec le Bayer Leverkusen pour Moreira. Nous vous révélions d’ailleurs en exclusivité que le joueur avait décidé de rejoindre le club allemand. Pour ce qui est du montant du deal, une somme de 30 M€ était évoquée. Depuis, les choses se sont accélérées.

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🚨🔴⚫️ Afonso Moreira to Bayer Leverkusen, here we go! Deal done and sealed tonight.



Olympique Lyon receive €32m transfer fee from Bayer 04.



Medical scheduled this week. pic.twitter.com/TD8h05k2PJ — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 16, 2026

Le spécialiste du mercato Fabrizio Romano assure que l’Olympique Lyonnais et le Bayer Leverkusen ont conclu un accord hier soir. Afonso Moreira va donc être vendu pour 32 M€ et sa visite médicale devrait se dérouler cette semaine. Bild annonce que le joueur signera un contrat jusqu’en 2031. Une vente qui permet aux Gones de financier les arrivées de Duranville et de Bidstrup et de réaliser une plus-value de 30 M€, même s’ils devront reverser 20% de cette plus-value au Sporting CP.