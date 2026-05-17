FC Nantes : les Kita absents pour le dernier match contre Toulouse

La joie est clairement absente du côté du FC Nantes. En effet, les Canaris terminent leur saison à domicile dans une ambiance tendue, et officiellement relégués en Ligue 2 avec une 17e place. Pour leur dernier match devant leurs supporters face à Toulouse, les Nantais ne pourront pas compter sur la présence de leurs dirigeants.

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Selon Ouest-France, Waldemar Kita et Franck Kita, le président et le directeur général délégué du club, ont quitté Nantes ce dimanche après avoir partagé un déjeuner avec le groupe professionnel. Pour des raisons de sécurité, et certainement d’autres encore inconnues, ils ont préféré regagner Paris avant le coup d’envoi de la rencontre prévue à 21h.