Week-end capital pour l’OM et l’AS Monaco

Depuis le début de l’année, c’est un festival de football. Ligue 1 Uber Eats, CAN, Coupes, Premier League, il y en a pour tous les goûts, et quasiment tous les jours. Mais vous le savez, le feuilleton préféré des Français, c’est bien évidemment la Ligue 1. Et après un week-end consacré à la Coupe de France, nos clubs sont de retour en championnat.

Et pour agrémenter le tout, c’est un sacré choc qui se prépare samedi soir sur la pelouse de l’Orange Vélodrome. En effet, l’Olympique de Marseille accueille l’AS Monaco. Avec des enjeux importants pour le classement. Car une victoire marseillaise replacerait l’équipe dirigée par Gennaro Gattuso en haut du classement, avec deux points de retard sur Monaco (contre 5 actuellement). A l’inverse, une défaite ferait très mal aux ambitions européennes de l’OM.

Monaco doit redémarrer

Pour l’AS Monaco aussi, il devient capital de gagner ce match. Brest l’a doublé au classement, son entraîneur Adi Hütter a fait naître quelques doutes en interne sur sa gestion, et certains choix ne sont pas compris. Une victoire à Marseille et l’ASM redeviendrait un candidat très crédible au podium. Cela mettrait également la pression sur l’OGC Nice, toujours accroché à sa deuxième place.

