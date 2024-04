OL : Cherki règles ses comptes avec Fabio Grosso

Entre Fabio Grosso (46 ans) et Rayan Cherki (20 ans), ça n’a pas été vraiment le grand amour. Loin de là même. Lors de son éphémère passage sur le banc de l’OL, l’Italien a eu quelques soucis avec l’international français U21 et U23. Il l’a notamment soupçonné d’être la taupe du vestiaire rhodanien, après des fuites dans les médias. Pour le punir, il ne l’avait pas convoqué lors de l’Olympico à la fin du mois d’octobre.

Interrogé au sujet de ses différents entraîneurs à Lyon lors d’un entretien accordé à So Foot, Cherki, qui a avoué s’être bien entendu avec Rudi Garcia et Laurent Blanc, a confié au sujet de Grosso. «Les Français n’avaient pas d’idées reçues sur moi. Ils fonctionnaient comme moi: on est des humains, on apprend à se connaître. Pour moi, ce contact-là passe avant le football. Certains entraîneurs sont moins bons tactiquement, mais comme les joueurs les kiffent, ils vont tous se déchirer pour eux. Et à l’inverse, parfois ça peut bloquer. Surtout quand tu arrives avec des a priori sur les gens…» Ce qui était le cas de Grosso. «Oui, oui. C’est Cherki, il répond, il fait chier tout le monde, alors que ce n’est pas vrai. Je suis dans mon coin, j’essaie de faire mon bout de chemin. Mais cette étiquette-là, je m’en fous. À la fin, les gens diront qu’ils se sont trompés. Lacazette, pareil, il avait des a priori sur moi. Quand il est revenu, il m’a dit: “c’est une dinguerie la dif­férence qu’il y a entre toi et ton image.” Aujourd’hui, avec lui, j’ai la même relation qu’avec mon grand frère. On mange à côté, on rigole tout le temps, on vit ensemble. Récemment, il a dit que j’étais le petit frère qu’il n’a jamais eu, ça m’a touché.» Le message est clair.