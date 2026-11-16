Au sommet de son art avec 10 buts cette saison, un triplé en club et un premier Ballon d’Or remporté, Harry Kane, encore buteur dimanche lors du succès des Three Lions face à l’Espagne (2-3), suscite de vifs regrets en Espagne. Sur les ondes de la Cadena SER, dans l’émission Carrusel Deportivo, l’ancien international espagnol Kiko Narváez a désigné l’avant-centre bavarois comme le successeur naturel de Benzema au cours des dernières années : « après Benzema, celui à qui je passerais le flambeau, c’est Harry Kane, sans aucun doute. Si j’avais eu de l’argent, vu la façon dont Benzema s’en va, je l’aurais recruté sans hésiter, car il nous aurait offert cinq années de football spectaculaire. »

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Si le Real Madrid avait pourtant l’opportunité d’attirer l’attaquant anglais lors de son départ de Tottenham en 2023, la direction merengue a volontairement fermé la porte à cette opération réclamée par Carlo Ancelotti. En effet, le club madrilène avait déjà investi plus de 100 millions d’euros sur Jude Bellingham cet été-là et a préféré patienter une saison sans numéro neuf de référence afin de concentrer tous ses efforts financiers et sportifs sur l’arrivée future de Kylian Mbappé : « Ancelotti voulait faire ce transfert, mais c’était hors de question car nous étions déjà dans l’été […] à essayer de sauver Mbappé. Voilà pourquoi Kane n’est pas au Real Madrid. »