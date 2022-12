CdM 2022 : carton d'audience pour France-Tunisie

TF1 peut se frotter les mains. Malgré une rencontre sans grand enjeu et un horaire au beau milieu de l'apres-midi (16h), la Une a rassemblé plus de 8,8 millions de téléspectateurs devant le match entre la France et la Tunisie, selon les chiffres de Médiamétrie. Un succès qui représente 61,7% de part d’audience sur l’ensemble du public âgé de 4 ans et plus.

Des chiffres importants, mais logiquement moins élevés que ceux relevés lors des deux premiers matchs. L'entrée en lice des champions du Monde face à l'Australie (4-1) avait réuni 12,53 millions de téléspectateurs (48,1% de part d’audience), tandis que le second match, face au Danemark (2-1), en avait rassemblé 11,59 millions (62,8% de part d’audience).