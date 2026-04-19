Le PSG ne s’opposera pas à un départ de Marquinhos

Le Paris Saint-Germain reste attentif à la situation de son capitaine Marquinhos. Comme lors des deux dernières saisons, le club de la capitale ne compte pas s’opposer à un éventuel départ du défenseur brésilien de 31 ans si celui-ci ressent le besoin de relever un nouveau défi. C’est du moins ce que rapporte L’Equipe. Sous contrat jusqu’en 2028, le joueur conserve la confiance de ses dirigeants, mais la porte reste ouverte à une nouvelle aventure si telle est sa volonté.

La suite après cette publicité

L’an dernier déjà, Marquinhos avait pris le temps de la réflexion avant de finalement choisir de poursuivre l’aventure à Paris après le sacre européen. Anticipant tous les scénarios, la direction du Paris Saint-Germain a néanmoins commencé à explorer différentes pistes sur le marché afin d’identifier d’éventuels successeurs capables de prendre la relève au cœur de la défense parisienne, ajoute le journal français.