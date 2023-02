Barça : la décision de Sergio Busquets pour son avenir

La suite après cette publicité

Priorité au renouvellement pour Sergio Busquets. Alors que le milieu défensif de 34 ans arrive au terme de son contrat avec le FC Barcelone le 30 juin prochain, l’Espagnol envisagerait de continuer son aventure avec le Barça, d’autant plus que Xavi souhaiterait le conserver une saison de plus selon Mundo Deportivo. Seulement, il y a une condition à cette prolongation.

Le champion du monde 2010 voudrait que le club lui envoie une offre de renouvellement pour pouvoir l’évaluer. À ce jour, plusieurs clubs se sont positionnés sur son dossier et lui ont fait des propositions. L’Inter Miami et Al Nassr seraient sur le coup. Du côté de la direction catalane, on n’est pas pressé de prolonger « Busi ». Le président Joan Laporta a évoqué la fin de saison pour étudier le cas Busquets.

