Coronavirus, Chelsea : N'Golo Kanté pourrait ne plus rejouer de la saison

Cette saison, N'Golo Kanté (29 ans) n'a pas été épargné par les soucis physiques. Mais cette fois, le milieu de terrain français de Chelsea ne compte pas tirer sur la machine pour revenir sur les terrains. En effet, à l'heure où les clubs anglais se préparent à reprendre le chemin des terrains de Premier League en juin prochain, les entraînements sont à nouveau autorisés outre-Manche.

Cependant, les médias britanniques révélaient que Kanté avait demandé à son club de ne pas assister à une séance d'entraînement. L'ancien Caennais continue d'afficher des craintes vis-à-vis d'une possible contamination et préfère rester chez lui. Une demande que son entraîneur Frank Lampard a acceptée sans sourciller.

Chelsea sur la même longueur d'onde

Pour expliquer ces craintes, les médias locaux rappellent que la famille Kanté affiche des antécédents familiaux graves. Son frère est décédé d'une crise cardiaque (N'Golo était alors âgé de 11 ans) et le joueur avait été victime d'un malaise à l'entraînement en 2018. Face à ce virus redoutable, Kanté ne veut donc prendre aucun risque. Et ce matin, The Times affirme que Chelsea est disposé à ne pas brusquer son élément.

Ainsi, les Blues ont fait savoir que Kanté pourrait ne pas être utilisé jusqu'à la fin de la saison. En clair, le joueur reviendra quand il le souhaitera. Peu importe qu'il y ait neuf matches de championnat à jouer et une place en Ligue des Champions à assurer (Chelsea est 4e avec trois points d'avance sur MU), la santé du champion du monde 2018 primera.