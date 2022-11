PSG : Carlos Soler réagit aux propos de Kylian Mbappé

Dans une interview accordée au journal L'Équipe, Carlos Soler s'est confié sur son début d'aventure parisien ainsi que sur la Coupe du Monde qu'il dispute actuellement avec l'Espagne. Parmi les questions auxquelles il a répondu, l'ancien de Valence est notamment revenu sur les déclarations de Kylian Mbappé, affirmant que celui-ci n'avait pas forcément l'habitude d'évoluer au même poste que celui de Neymar.

« Je l'ai lu dans la presse et ça ne m'a pas affecté. De l'extérieur, ça a peut-être semblé exagéré, mais il a dit quelque chose de vrai. Je ne jouais pas souvent titulaire, il me manquait peut-être des automatismes avec eux, qui jouent ensemble depuis plus longtemps », a ainsi concédé le milieu de terrain de 25 ans.

