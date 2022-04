PSG : Pochettino voudrait tout le temps avoir Mbappé avec lui

La suite après cette publicité

Le PSG n'a qu'un seul but une fois que le titre de champion de France sera probablement acquis ce samedi contre Lens : prolonger par tous les moyens Kylian Mbappé. L'entourage de l'attaquant et le club sont toujours en discussions mais le dossier n'avance pas vite. D'autant que le Real Madrid rôde toujours dans les parages, lui qui a fait du champion du monde son principal objectif pour cet été. Pour autant, et même si les questions quant à l'avenir de la star reviennent sans cesse en conférence de presse, Mauricio Pochettino ne semble pas vraiment gêné par cette situation. L'Argentin aimerait en revanche conserver "pour l'éternité" Mbappé dans son effectif. Une manière de lui manifester son amour.

«Comme entraîneur, ça ne me perturbe pas. Ce qui se passe à Paris, ça se passe dans tous les clubs. Ce n’est pas la première fois et ça ne sera pas la dernière. On doit s’adapter à ce genre de circonstances et des situations personnelles de chacun. À titre personnel et de manière égoïste, je voudrais le conserver avec moi, l’avoir tout le temps au club, l’avoir chez moi et même en vacances (rires). Nous le souhaitons tous ici. Nous voulons qu’il prolonge et qu’il reste au club mais il y a des décisions qui viendront après. On respecte les cas individuels, les positions du club et de Kylian. Il y a plusieurs parties, les discussions vont se poursuivre et les décisions seront prises une fois le championnat terminé. Et ça sera le cas pour Kylian et pour d’autres. »

