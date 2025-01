L’Atalanta dégaine 15 M€ pour Odsonne Edouard

Exilé en Angleterre depuis 2021 et son transfert du Celtic à Crystal Palace, l’ancien joueur du Paris Saint-Germain Odsonne Edouard vit une saison 2024-2025 compliquée à Leicester. Prêté aux Foxes, le Français n’a joué que 8 matches et n’a marqué aucun but.

Cela ne l’empêche pas d’avoir la cote sur le marché. Skysports révèle que l’Atalanta apprécie son profil et qu’elle serait même passé à l’action. La Dea aurait ainsi fait une offre de 15 millions de livres, soit près de 18 M€. Pour rappel, Edouard est lié aux Eagles jusqu’en juin 2026.