Equipe de France : Didier Deschamps lâche ses 4 vérités sur la gestion sensible du cas Olivier Giroud

C'est bientôt la rentrée des classes pour l'équipe de France. À l'Orange Vélodrome le 25 mars prochain puis au Stade Pierre Mauroy quatre jours plus tard, les Bleus affronteront respectivement la Côte d'Ivoire et l'Afrique du Sud. Deux matches amicaux ayant déjà des allures de répétition générale avant d'aller défendre un titre de champion du monde au Qatar en fin d'année. Des échéances importantes auxquelles ne prendra pas part Karim Benzema (34 ans), étincelant sous le maillot du Real Madrid mais blessé au mollet gauche et donc forfait. Pour pallier son absence, Didier Deschamps a ainsi décidé de rappeler Olivier Giroud, absent depuis le dernier Euro. En conférence de presse, ce lundi, le sélectionneur des Bleus est d'ailleurs revenu sur son choix de convoquer, à nouveau, l'actuel buteur de l'AC Milan, tout en précisant qu'il ne réservera pas à l'ancien attaquant des Blues un traitement spécifique.

«Le plus important pour moi est de garder une ligne de conduite, d’être cohérent, d’être juste par rapport au discours que j’ai avec les joueurs et c’est le cas. Olivier (Giroud) va nous rejoindre, il n'a pas à faire plus ou moins, il a fait partie de cette équipe performante, elle l’a été aussi sans lui, c’est un joueur qui est resté sélectionnable, il fait partie de cette liste des 23, c’est lié à la blessure de Karim mais me demandez pas pour le futur, il fait partie du groupe qu’il connaît bien voire très bien, je ne vais pas avoir plus d’attention sur lui que sur un autre», a-t-il tout d'abord concédé. Relancé sur le sujet, Deschamps a ensuite tenu à préciser que ce grand retour n'était pas une conséquence directe de l'absence de Karim Benzema, ou tout du moins que le destin des deux buteurs tricolores n'était pas intimement lié. Non, pour l'ancien coach de l'OM, c'est plutôt une question de statut.

Olivier Giroud n'a plus le même statut pour Didier Deschamps !

«C’est pas un relationnel entre les deux, il y a la concurrence, c’est pas si c’est Karim Benzema, c’est pas Olivier, ça va plus loin que ça, de par l’historique, quand un joueur a un statut qu’il a mérité d’avoir si il n'a pas toujours ce statut, c’est très difficile à vivre, c’est même impossible, c’est pas spécifique à Olivier, il y en a eu d’autres avant, c’est humain, c’est difficile à vivre, c’est devenu un acquis pour lui, il l’a mérité mais c’est ensuite difficile à vivre si tu perds ce statut». Un statut important durant de longues années pour celui qui a marqué 46 buts en 110 sélections, qui serait donc à l'origine d'une gestion difficile et des dernières réticences de Deschamps à le convoquer. Un point sur lequel ce dernier a d'ailleurs insisté.

«Il avait un statut, il l’a eu pendant de longues années mais ça ne veut pas dire qu’il ne l’a plus. C’est pas lié à Karim, à Kylian à X ou à Y, c’est par rapport à son utilisation et au temps de jeu. Ce n’est pas lié aux autres, c’est par rapport aux choix que je fais sur le plan offensif. Il a permis à l’équipe de France d’avoir de très bon résultats. Si on peut le convoquer et le laisser sur le banc ? Oui mais je considère, de par un vécu, une expérience, humainement c’est très difficile pour un joueur qui a eu un statut d’avoir moins. C’est ce que je pense. C’est dur psychologiquement. Imaginez vous, vous avez un statut dans une boîte et au lieu de faire le match du dimanche soir, vous allez faire le match que personne regarde, bah vous allez le faire, mais vous allez mal le vivre (rires). Là vous comprenez ? (rires) C’est plus frappant». Assurant enfin que son retour ne changerait pas «ses plans sur le terrain», Didier Deschamps a finalement laissé entendre que les récentes absences d'Olivier Giroud pouvaient être justifiées par une volonté de préserver l'égo d'un joueur.