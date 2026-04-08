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Ligue des Champions

La supériorité des parisiens fait réagir les réseaux

Par Arthur Leopole
1 min.
PSG 2-0 Liverpool

Le Paris Saint-Germain s’est tranquillement imposé face à Liverpool 2 buts à 0. Dominateurs, mais surtout bien plus efficaces que la saison dernière, les Parisiens ont su concrétiser leurs occasions. Une supériorité marquée, récompensée par des réalisations de Désiré Doué et Khvicha Kvaratskhelia.

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Globalement maîtrisé, le match a vu les hommes de Luis Enrique contrôler les débats face à des Reds peu inspirés offensivement. Malgré quelques situations manquées en fin de rencontre, le PSG prend une sérieuse option sur la qualification avant le match retour. Sur les réseaux, les internautes ont surtout retenu la domination parisienne face à un Liverpool dépassé, certains estimant déjà que la qualification est en très bonne voie.

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