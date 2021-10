Mauro Icardi aurait imposé 3 conditions à Wanda Nara

La suite après cette publicité

Mauro Icardi et Wanda Nara se sont-ils réconciliés ? Si l’on se fie aux derniers posts des deux tourtereaux, la réponse tend vers l’affirmatif. D’ailleurs, l’attaquant du Paris Saint-Germain a fait son grand retour à l’entraînement, à quelques jours du Clasico face à l’Olympique de Marseille. Cependant, AS se fait l’écho d’une étonnante information faite durant l’émission « Los ángeles de la mañana ». L’experte Yanina Latorre affirme en effet que Mauro Icardi aurait imposé certaines conditions à sa femme afin que leur couple soit préservé.

Ainsi, il voudrait que lui et elle ferment leurs comptes sur les réseaux sociaux. Mais avant, Wanda doit poster une photo de leur famille afin de faire taire les rumeurs. Ensuite, et les femmes vont apprécier, il a demandé à son épouse de ne plus travailler pour ses activités personnelles et de se concentrer uniquement sur son métier d’agent d’Icardi. Enfin, Mauro a demandé à Wanda de ne plus voyager seule. Sacré Maurito.