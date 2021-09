Gareth Bale revient sur la rumeur de sa fin de carrière internationale

Quelques semaines avant le début de l'Euro 2020, la presse espagnole avait propagé une rumeur selon laquelle Gareth Bale pensait prendre sa retraite avec sa sélection dans la foulée de la grande compétition continentale. Et l'intéressé avait alors préféré entretenir le flou, en lâchant : « ma décision sera connue après l'Euro 2020. Je sais ce que je vais faire, mais si j'annonce quoique ce soit maintenant, ça ne provoquera que le chaos... »

Des propos sur lesquels Bale est revenu pour la BBC. « Pour moi, il valait mieux ne rien dire et se concentrer sur le travail en cours. Je n'avais jamais prévu de finir (sa carrière internationale, NDLR). Comme je l'ai déjà dit, je voulais juste me concentrer sur l'Euro et je ne voulais pas m'expliquer. Je n'en avais pas besoin. Je n'en ai toujours pas besoin. (...) Peu importe ce que j'ai dit que j'allais faire, que j'allais rester, partir, prendre ma retraite ou quoi que ce soit d'autre, je pense que cela aurait causé une histoire importante et ennuyeuse et une histoire distrayante. » En clair, le joueur de 32 ans n'a jamais pensé à arrêter avec le Pays de Galles. Il ne voulait tout simplement pas vampiriser l'attention.