Chelsea traverse une zone de turbulences et doit rapidement réagir. Battus lors de trois de leurs quatre dernières sorties en Premier League, dont un lourd revers à domicile contre Leeds (1-4), les Blues de Xabi Alonso sont en manque de repères. Ce vendredi, ils se déplacent sur la pelouse de Nottingham Forest avec l’obligation de relever la tête, sous peine de voir le doute s’installer un peu plus à Stamford Bridge.

La suite après cette publicité

Problème : les Blues ont été menés au score dès la 5e minute de jeu. À la réception d’un centre de Munoz, Igor Jesus a repris le ballon de volée à l’entrée de la surface et a trouvé le petit filet sur cette superbe inspiration. Un but qui enfonce le club londonien, à qui il reste plus d’une mi-temps pour revenir au score.