Amicaux : la Côte d’Ivoire écrase la Corée du Sud

Ce samedi, la Côte d’Ivoire avait rendez-vous face à la Corée du Sud pour un match amical organisé à Milton Keynes (Angleterre). Afin de se préparer au mieux pour la prochaine Coupe du Monde, les Éléphants n’ont pas tremblé et se sont même brillamment imposés, écrasant leurs adversaires (0-4). Par ailleurs, le championnat français a rayonné, puisque c’est l’ancien Niçois Evan Guessand qui a ouvert le score (35e). Puis, le Monégasque Simon Adingra a continué le job juste avant la pause (45e+1).

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Abattus, les Coréens n’ont rien pu faire dans le second acte. Le Strasbourgeois Martial Godo, a également été buteur (62e), et ce, pour sa première apparition avec la nation ivoirienne. En fin de rencontre, l’ex-Monégasque Wilfried Singo a plié le match (90e+3). Une rencontre maîtrisée de A à Z qui a certainement rassuré le sélectionneur Émerse Faé avant le prochain duel face à l’Écosse (le 31 mars) et le départ en Amérique du Nord.