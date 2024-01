OM : un nouveau départ de poids confirmé

L’Olympique de Marseille sort à peine d’une crise, mais le club doit gérer un nouveau départ. En septembre dernier, l’organigramme phocéen a été modifié après une réunion entre les supporters et les dirigeants olympiens. Pour rappel, les fans de l’OM réclamaient la démission des quatre dirigeants, comprenant le président Pablo Longoria, le directeur du football Javier Ribalta, l’entraîneur Marcelino et Pedro Iriondo. Si le premier est resté au club, Javier Ribalta et Marcelino ont quitté la Commanderie.

La suite après cette publicité

Et ce dimanche, on apprend que le dernier nommé, grand ami de Pablo Longoria, est parti de l’OM également. En effet, le directeur de la stratégie et du développement a quitté ses fonctions, encore affecté par la réunion houleuse avec les supporters en septembre dernier. Le club a annoncé la nouvelle sur son site officiel. «Arrivé en 2021 à l’Olympique de Marseille, Pedro Iriondo quitte le club après avoir notamment contribué à la mise en place de projets stratégiques et structurants, à la création du programme Treizième Homme, ou œuvré au développement de la section féminine.»