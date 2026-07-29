RC Lens : Samson Baidoo absent trois mois

Le RC Lens devra composer sans Samson Baidoo pendant une longue période. Sorti sur blessure lors du match amical face à Charleroi (2-2), le défenseur central autrichien souffre d’une lésion à la cuisse gauche. Son entraîneur Dino Toppmöller a confirmé que son indisponibilité était estimée à environ trois mois, un véritable coup dur pour les Sang et Or à quelques semaines du début de la saison.

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Cette absence oblige désormais Lens à revoir ses plans sur le marché des transferts. Après le départ de Malang Sarr, le club nordiste avait recruté Maik Nawrocki et récupéré Souleymane Sagnan, mais la blessure de Baidoo pourrait accélérer la recherche d’un nouveau défenseur central. En parallèle, la situation pourrait également inciter les dirigeants lensois à conserver Ismaëlo Ganiou, pourtant convoité par plusieurs grands clubs européens rapporte L’Équipe.