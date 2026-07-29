Menu Rechercher
Commenter 1
Ligue 1

RC Lens : Samson Baidoo absent trois mois

Par Sasha Nahon
1 min.
Samson Baidoo @Maxppp

Le RC Lens devra composer sans Samson Baidoo pendant une longue période. Sorti sur blessure lors du match amical face à Charleroi (2-2), le défenseur central autrichien souffre d’une lésion à la cuisse gauche. Son entraîneur Dino Toppmöller a confirmé que son indisponibilité était estimée à environ trois mois, un véritable coup dur pour les Sang et Or à quelques semaines du début de la saison.

La suite après cette publicité

Cette absence oblige désormais Lens à revoir ses plans sur le marché des transferts. Après le départ de Malang Sarr, le club nordiste avait recruté Maik Nawrocki et récupéré Souleymane Sagnan, mais la blessure de Baidoo pourrait accélérer la recherche d’un nouveau défenseur central. En parallèle, la situation pourrait également inciter les dirigeants lensois à conserver Ismaëlo Ganiou, pourtant convoité par plusieurs grands clubs européens rapporte L’Équipe.

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires (1)
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

Ligue 1
Lens
Samson Baidoo

En savoir plus sur

Ligue 1 Ligue 1 McDonald's
Lens Logo Lens
Samson Baidoo Samson Baidoo
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier