OM : Faris Moumbagna s’est loupé mais…

« Sincèrement, je ne sais pas comment entraîner ce type d’équipe ». Cette phrase lâchée par Gennaro Gattuso met en émoi la sphère marseillaise, de peur que l’entraîneur italien rende les armes après la nouvelle désillusion vécue à Hambourg face au Shakhtar Donetsk jeudi en début de soirée. Rassurez-vous, Gattuso ne va pas démissionner, mais il a encore vu des choses qui ne lui ont pas plu, alors que l’OM avait réussi à arracher un but à la 90e minute, grâce à Ndiaye.

Parmi les regrets de cette soirée, on trouve Faris Moumbagna. De nouveau titularisé à la pointe de l’attaque, après avoir démarré et marqué contre Metz en Ligue 1 le week-end dernier, l’attaquant camerounais avait une nouvelle occasion de montrer ses qualités, de vitesse et de percussion. On a pu les voir à plusieurs reprises contre le Shakhtar, malheureusement un peu trop loin des zones de vérité. Auteur de deux centres dangereux, qui auraient mérité meilleur sort, il a aussi agacé sur son action de la 73e minute, lorsqu’il a cherché le penalty au lieu de finir l’action.

Epinglé pour ses contrôles

Et cela lui vaut quelques commentaires acerbes dans les journaux ce vendredi. La Provence retient par exemple « des contrôles et des conduites de balle vitinhesques qui ont déclenché la fureur de Gattuso », et lui attribue un 2 sur 10. Même note sur L’Equipe et même reproche sur des contrôles « trop imprécis. Avant le gros point noir : lancé seul face au gardien, il a préféré jouer la faute et n’a pas berné l’arbitre ». Nous avons été plus clément dans nos notes, reconnaissant son rôle de poil à gratter pour la défense adverse, malgré une mauvaise première période à l’image de l’équipe phocéenne.

Pas décisif alors qu’il en avait l’occasion, Moumbagna n’a pas marqué les esprits, mais il est loin d’être considéré comme une mauvaise pioche. Débarqué dans un état d’esprit très positif sur la Canebière, il a tout de suite enchaîné après la CAN, alors que l’état-major est justement très attentif à l’implication de ses joueurs. Son profil était de plus réclamé par Gennaro Gattuso, prêt à décaler Aubameyang sur le côté gauche pour lui faire de la place. Son prix de transfert ne suscitera pas, auprès des supporters, autant d’attente que pour Vitinha. De quoi lui laisser plusieurs occasions de s’installer. Il ne faudra pas trop en rater non plus.