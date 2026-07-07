Coupe du Monde 2026, Argentine : Scaloni pourrait faire 3 gros changements face à l’Egypte

Selon les informations de TyC Sports et AS, le sélectionneur argentin, Lionel Scaloni, prépare plusieurs ajustements dans son onze de départ avant le huitième de finale de Coupe du Monde 2026, face à l’Égypte. Remis de sa blessure, Nicolás Tagliafico a marqué des points lors de son entrée contre le Cap-Vert et devrait retrouver une place de titulaire, tandis que Facundo Medina est incertain après des soucis physiques.

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Au milieu, Leandro Paredes pourrait être préféré à Thiago Almada, une option qui entraînerait un repositionnement d’Alexis Mac Allister dans un rôle plus offensif. En attaque, Lautaro Martínez et Julián Álvarez se disputent également une place aux côtés de Lionel Messi, alors que le sélectionneur argentin cherche la meilleure formule pour aborder la phase à élimination directe.