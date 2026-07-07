Menu Rechercher
Commenter 8
Coupe du Monde

Coupe du Monde 2026, Argentine : Scaloni pourrait faire 3 gros changements face à l’Egypte

Par Valentin Feuillette
1 min.
Lionel Scaloni @Maxppp
Argentine Égypte
winamax
1 1.32 N 5.00 2 9.00 bonus 100€

Selon les informations de TyC Sports et AS, le sélectionneur argentin, Lionel Scaloni, prépare plusieurs ajustements dans son onze de départ avant le huitième de finale de Coupe du Monde 2026, face à l’Égypte. Remis de sa blessure, Nicolás Tagliafico a marqué des points lors de son entrée contre le Cap-Vert et devrait retrouver une place de titulaire, tandis que Facundo Medina est incertain après des soucis physiques.

La suite après cette publicité

Au milieu, Leandro Paredes pourrait être préféré à Thiago Almada, une option qui entraînerait un repositionnement d’Alexis Mac Allister dans un rôle plus offensif. En attaque, Lautaro Martínez et Julián Álvarez se disputent également une place aux côtés de Lionel Messi, alors que le sélectionneur argentin cherche la meilleure formule pour aborder la phase à élimination directe.

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires (8)
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

Coupe du Monde
Argentine
Lionel Scaloni

En savoir plus sur

Coupe du Monde Coupe du Monde
Argentine Flag Argentine
Lionel Scaloni Lionel Scaloni
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier