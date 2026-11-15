Espagne : Lamine Yamal portera le numéro 10 face à l’Angleterre

À l’occasion du choc de Ligue des Nations face à l’Angleterre, Lamine Yamal arborera un nouveau numéro en sélection. Selon la liste officielle des dorsaux publiée par la Fédération espagnole (RFEF), l’ailier du FC Barcelone (19 ans) hérite du prestigieux numéro 10, laissé vacant par le forfait de son coéquipier en club Dani Olmo. Habituellement propriétaire du 19, attribué pour cette rencontre au joueur de Liverpool Víctor Muñoz, qui portait lui-même le 10 face à la République tchèque, Yamal retrouvera ce numéro symbolique en équipe nationale pour la deuxième fois de sa carrière, après une première apparition en octobre 2024 contre le Danemark, déjà en raison d’une blessure d’Olmo.

La suite après cette publicité

En parallèle de cette attribution basée sur l’ancienneté en sélection, le sélectionneur Luis de la Fuente a dû trancher dans son effectif pour établir sa feuille de match définitive. Outre le forfait d’Alejandro Grimaldo, déjà acté la veille en raison d’un état grippal qui l’a privé d’entraînement, le technicien a écarté quatre joueurs du groupe pour affronter les Three Lions selon Mundo Deportivo : Jacobo Ramón, Jorge de Frutos, Roberto et le gardien Álvaro Valles.