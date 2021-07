LdC - 3e tour préliminaire : l'AS Monaco affrontera le Sparta Prague

L'AS Monaco connaît son futur adversaire pour le troisième tour qualificatif pour la prochaine édition de la Ligue des Champions. Les hommes de Niko Kovac affronteront le Sparta Prague, vainqueur du Rapid Vienne (2-0, 3-2 aux scores cumulés). Le match aller se jouera le 3 août (18h) au stade Louis II, avant que le club du Rocher ne se déplace à la Generali Arena le 10 août à la même heure.

La suite après cette publicité

Les Monégasques joueront donc leur deuxième rencontre face aux Tchèques entre leur entrée en matière en Ligue 1 à domicile face au FC Nantes (06.08 à 21h) et la deuxième journée contre le FC Lorient au Moustoir (15.08 à 15h). C'est la deuxième fois que les Rouge et Blanc affronteront un club tchèque en Coupe d'Europe après le 30 novembre 2005, et une victoire sur le terrain du Slavia Prague en phase de poules de la Coupe de l'UEFA 2005/2006, grâce à un doublé de Toifilou Maoulida.