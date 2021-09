Lille-Wolfsbourg : les compositions officielles

Ce soir, pour seulement la quatrième fois en onze ans, le LOSC dispute une phase de poules de la Ligue des champions. Placé dans le Groupe G, le club du Nord de la France reçoit le surprenant leader de Bundesliga, le VfL Wolfsburg, à l'occasion de la 1ère journée. Sans Jonathan Bamba, Renato Sanches et Timothy Weah (blessés), ainsi que Jérémy Pied et Domagoj Bradaric (non qualifiés), Jocelyn Gourvennec aligne un onze quasiment identique à celui qui est tombé à Lorient vendredi (2-1), avec les intégrations de Jonathan David et Zeki Celik.

En face, Mark van Bommel aligne sans surprise un 4-2-3-1 avec le buteur Wout Weghorst en pointe. Le Français et ancien de l'ASSE, Josuha Guilavogui, est dans le double pivot, alors que la pépite tricolore Maxence Lacroix est en charnière centrale.

Les compositions d'équipes :

Lille : Grbic - Celik, Fonte, Botman, Reinildo - Ikoné, André, Xeka, A. Gomes - Yilmaz, David

Wolfsbourg : Casteels - Baku, M. Lacroix, Brooks, Roussillon - Arnold, Guilavogui - Mbabu, Philipp, Steffen - Weghorst