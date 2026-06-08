EdF : l’explication claire de Didier Deschamps sur les droits d’image

La question des droits à l’image revient perturber le quotidien des Bleus à l’approche du Mondial. Cette fois, c’est une campagne publicitaire de l’entreprise de paris sportifs Betclic qui a provoqué de vives crispations. Cinq internationaux français sont directement impliqués sur ce visuel : Kylian Mbappé, Rayan Cherki, Ousmane Dembélé, Michael Olise et Désiré Doué. Si cette association forcée agace une partie du vestiaire, Mbappé et Cherki se trouvent en première ligne des contestations. Le capitaine tricolore, très à cheval sur ses convictions, refuse depuis longtemps que son image soit associée au business des paris en ligne, un secteur qu’il juge dangereux pour le jeune public.

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Interrogé sur ces tensions entre les intérêts commerciaux et l’éthique sportive, Didier Deschamps a tenté de calmer le jeu ce dimanche en conférence de presse : « moi, je ne suis pas là-dedans. Il y a toujours eu des discussions. Les fédérations ne sont pas les employeurs des joueurs, donc ils ont des droits d’image. Il y a des chartes. On fait en sorte que ça se passe du mieux possible à chaque fois, mais il peut y avoir des excès, que ce soit à travers les campagnes de publicité. Le marketing aujourd’hui, c’est souvent pour accrocher l’œil, mais ce n’est peut-être pas toujours en accord avec le sportif. Je peux être alerté sur certaines idées de certains partenaires. Il y a des trucs que je veux bien comprendre et d’autres non, il ne faut pas exagérer quand même. Mais bon, ils ont des droits, ils donnent des sommes très importantes. Il faut trouver le juste milieu, sans que ça devienne un problème insurmontable. » Une réponse habile.