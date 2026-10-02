Real Madrid : Vinicius Junior a pris une grande décision pour se ressaisir !

Traversant la pire période de sa carrière madrilène, Vinicius Junior réalise un début de saison catastrophique au Real Madrid. Avec un bilan famélique d’un seul but inscrit en huit rencontres, le Brésilien affiche un ratio ridicule d’une réalisation toutes les 652 minutes de jeu. Incapable de faire la différence sur son aile et dépassé physiquement, l’ailier enchaîne les prestations insignifiantes et est raillé sur les réseaux sociaux, où son déclin est également perçu comme alarmant. Ses sorties décevantes sous le maillot de la Seleção pendant la trêve internationale n’ont fait que confirmer ce début de saison raté dans les grandes largeurs.

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Face à ce constat irréfutable, l’attaquant a décidé de se remettre en question. Conscient de sa méforme et du décalage criant entre son rendement actuel et son statut acquis par le passé, Vinicius ne cherche aucune excuse comme l’explique ce vendredi le média AS. Agacé par l’agitation médiatique qui cible spécifiquement ses performances alors que l’ensemble du collectif madrilène déçoit, le joueur préfère faire le dos rond. Il assume pleinement sa part de responsabilité et a même fait son mea-culpa comme l’explique le média ibérique.

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José Mourinho et le Real Madrid soutiennent encore Vinicius

Pour surmonter cette traversée du désert, le numéro 7 merengue a toujours des soutiens à ses côtés. Le Real Madrid a immédiatement fait bloc autour de sa star, le staff de José Mourinho en tête. Selon nos confrères espagnols, le technicien portugais, loin de céder à la panique ou de remettre en question le statut de son joueur, maintient une foi aveugle en ses qualités. Ainsi, une consigne circule au sein du club. Il faut protéger le Brésilien, isoler le joueur des critiques et lui fournir toutes les ressources nécessaires pour retrouver son niveau attendu.

Fort de ce soutien inconditionnel au sein du vestiaire, Vinicius aborderait la suite de la saison avec un état d’esprit revanchard. Même si son autocritique est une démarche noble, l’ailier de 26 ans sait qu’il sera attendu avec des buts et des passes décisives sur le terrain. Parviendra-t-il à retrouver le niveau qui fut le sien il y a quelques mois ? La question peut se poser, surtout que son rendement ne colle pas avec sa superbe Coupe du Monde sur le plan individuel. Réponse dans les prochaines semaines.