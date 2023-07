PSG : les premiers mots de Marco Asensio

La suite après cette publicité

Marco Asensio est officiellement la seconde recrue du PSG cet été. L’Espagnol a signé un contrat jusqu’en 2026 et quitte donc le Real Madrid. Il retrouve à Paris un certain Luis Enrique qu’il a bien connu avec la Roja. Il a fait une première déclaration dans le communiqué envoyé par le club. « C’est un privilège de faire partie de ce grand club. J’ai hâte de rejoindre mes nouveaux coéquipiers et de travailler avec eux pour atteindre de grands objectifs.»

L’attaquant de 27 ans découvrira ses partenaires à l’occasion du premier entrainement de la pré-saison. En attendant, il ne cache pas ses ambitions. «Parce que Paris est un grand club, avec un grand projet, un projet attractif et ambitieux. Et puis ça correspond à ce dont j’avais besoin : un changement d’environnement mais avec toujours un projet ambitieux. C’est ce que je voulais et je pense que c’est l’endroit idéal pour moi, pour jouer, pour prendre du plaisir et pour gagner beaucoup de titres.»

À lire

PSG : Doha veut Ousmane Dembélé en cas de départ de Mbappé