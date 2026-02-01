Strasbourg - PSG : les compositions officielles

Ce dimanche, c’est la fin de la 20e journée de la Ligue 1 2025/2026 avec un sacré duel de haut de tableau entre le Racing Club de Strasbourg et le Paris Saint-Germain. À domicile, les Alsaciens s’organisent dans un 4-2-3-1 avec Mike Penders qui officie comme dernier rempart. Devant lui, on retrouve Guéla Doué, Mamadou Sarr, Ismaël Doukouré et Ben Chilwell. Samir El Mourabet et Abdoul Ouattara composent l’entrejeu avec Julio Enciso un cran plus haut. En pointe, Joaquin Panichelli est épaulé par Diego Moreira et Martial Godo.

La suite après cette publicité

De leur côté, les Franciliens s’articulent dans un 4-3-3 avec Matvey Safonov dans les cages derrière Achraf Hakimi, Marquinhos, Willian Pacho et Nuno Mendes. Le milieu de terrain est assuré par Warren Zaïre-Emery, Vitinha et Joao Neves. Devant, Senny Mayulu est soutenu par Ibrahim Mbaye et Bradley Barcola.

Les compositions

Racing Club de Strasbourg : Penders - Doué, Sarr, Doukouré, Chilwell - El Mourabet, Ouattara - Moreira, Enciso, Godo - Panichelli

La suite après cette publicité

Paris Saint-Germain : Safonov - Hakimi, Marquinhos, Pacho, Mendes - Zaïre-Emery, Vitinha, Neves - Mbaye, Mayulu, Barcola