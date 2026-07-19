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Coupe du Monde

Coupe du Monde 2026 : le classement des meilleurs buteurs

Par Valentin Feuillette
1 min.
Kylian Mbappé et Ousmane Dembélé avec l'équipe de France @Maxppp

Kylian Mbappé a repris les commandes du classement des meilleurs buteurs de la Coupe du monde 2026. Auteur d’un doublé lors de la victoire de la France face à l’Angleterre dans le match pour la troisième place, le capitaine des Bleus culmine désormais à 10 réalisations en 8 rencontres. Derrière lui, Lionel Messi reste à 8 buts après avoir été passeur décisif plutôt que buteur lors de la demi-finale remportée par l’Argentine contre l’Angleterre. Jude Bellingham et Erling Haaland suivent avec 7 réalisations, tandis qu’Ousmane Dembélé et Harry Kane complètent le Top 5 avec 6 buts.

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Si Mbappé a terminé son tournoi en tête du classement, la course au Soulier d’or n’est pas encore définitivement scellée. L’Argentine disputera en effet la finale face à l’Espagne ce dimanche et Lionel Messi disposera d’une ultime occasion pour réduire ou effacer son retard. Avec deux buts, la Pulga reviendrait à hauteur de l’attaquant français, tandis qu’un triplé lui permettrait de s’emparer seul du titre de meilleur buteur de cette Coupe du Monde 2026.

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Le classement des buteurs
#1 Flag France Kylian Mbappé 10 #2 Flag Argentine Lionel Messi 8 #3 Flag Angleterre Jude Bellingham 7 #4 Flag Norvège Erling Haaland 7 #5 Flag Angleterre Harry Kane 6 Voir le classement complet
Pub. le - MAJ le
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