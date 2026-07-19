Coupe du Monde 2026 : le classement des meilleurs buteurs
Kylian Mbappé a repris les commandes du classement des meilleurs buteurs de la Coupe du monde 2026. Auteur d’un doublé lors de la victoire de la France face à l’Angleterre dans le match pour la troisième place, le capitaine des Bleus culmine désormais à 10 réalisations en 8 rencontres. Derrière lui, Lionel Messi reste à 8 buts après avoir été passeur décisif plutôt que buteur lors de la demi-finale remportée par l’Argentine contre l’Angleterre. Jude Bellingham et Erling Haaland suivent avec 7 réalisations, tandis qu’Ousmane Dembélé et Harry Kane complètent le Top 5 avec 6 buts.
Si Mbappé a terminé son tournoi en tête du classement, la course au Soulier d’or n’est pas encore définitivement scellée. L’Argentine disputera en effet la finale face à l’Espagne ce dimanche et Lionel Messi disposera d’une ultime occasion pour réduire ou effacer son retard. Avec deux buts, la Pulga reviendrait à hauteur de l’attaquant français, tandis qu’un triplé lui permettrait de s’emparer seul du titre de meilleur buteur de cette Coupe du Monde 2026.
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