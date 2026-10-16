Le communiqué médical du PSG avant Strasbourg

2 jours après sa très belle victoire sur la pelouse de Manchester City en Ligue des Champions (4-2), le PSG se rend à Strasbourg ce samedi (17h15) dans le cadre de la 7e journée de Ligue 1. Luis Enrique aura la plupart de ses hommes à disposition.

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Le club de la capitale vient de communiquer son bulletin médical indiquant qu’Alessandro Longoni, le 3e gardien, avait «repris l’entraînement individuellement». Son absence des derniers jours avait permis au jeune Arthur Bar de découvrir le groupe professionnel. Autre bonne nouvelle, Senny Mayulu, touché à une cuisse lors du rassemblement des Espoirs, a repris l’entraînement avec le groupe.