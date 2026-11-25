Si la Roma peut se satisfaire d’avoir ramené un match nul (2-2) du Parc des Princes, elle va devoir gérer ses supporters. Selon les informations de RMC Sport, des cris de singe ont été entendus dans le parcage italien à l’adresse de supporters parisiens placés dans la tribune Boulogne.

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D’autres fans du PSG assurent au média avoir vu des saluts nazis de la part de certains supporters adverses. Nul doute que si les éléments sont avérés, l’UEFA mènera son enquête et sanctionnera le club romain en plus de ses fans.