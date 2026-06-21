Coupe du Monde 2026, Espagne : Luis de la Fuente ne veut pas faire de cadeau à Lamine Yamal

Sous les projecteurs d’une Coupe du Monde 2026 déjà riche en rebondissements, l’Espagne a retrouvé des certitudes au moment d’affronter l’Arabie saoudite, dans un match où la réaction était attendue après une entrée en matière décevante face au Cap-Vert. Dans une rencontre maîtrisée de bout en bout par la Roja, le retour de Lamine Yamal dans le onze de départ a immédiatement donné le ton d’une équipe tournée vers l’attaque et la verticalité. Installé sur le front offensif aux côtés de Mikel Oyarzabal et Alex Baena, le jeune ailier a incarné dès les premières minutes cette volonté de reprendre le contrôle par le talent et l’audace, multipliant les appels et les centres dans une défense saoudienne rapidement dépassée par l’intensité espagnole. Dans une soirée où tout semblait s’ouvrir avec une facilité déconcertante, son influence s’est d’abord exprimée dans le déséquilibre permanent créé sur son côté, avant de se transformer en action décisive sur l’ouverture du score, symbole d’une Espagne redevenue sûre de sa force et de ses automatismes.

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La suite du match a confirmé cette impression d’une équipe en pleine maîtrise, mais elle a aussi ouvert une lecture plus fine autour des choix de Luis de la Fuente. Au moment de la sortie de Lamine Yamal, remplacé en seconde période alors que le score était déjà largement en faveur de la Roja, la gestion du temps de jeu du prodige a pris une dimension particulière dans l’analyse du sélectionneur espagnol Luis de la Fuente. Sans jamais remettre en cause l’apport immédiat de son ailier, il a insisté sur la nécessité de préserver l’équilibre collectif et de penser sur la durée dans une compétition aussi exigeante. Cette sortie, loin d’être un simple ajustement tactique, s’inscrit dans une logique de contrôle et de projection, où l’Espagne cherche à conjuguer éclat offensif et maîtrise des temps forts. Dans un match finalement transformé en démonstration, ce choix a nourri le débat autour de la place centrale de Yamal dans le projet espagnol avec la gestion prudente d’un talent générationnel mais l’importance de s’appuyer sur lui dans les moments clefs.

L’explication est claire

Après une prestation collective largement aboutie face à l’Arabie saoudite, la Roja a retrouvé de la confiance et de la maîtrise dans un contexte où chaque détail compte dans la phase de groupes. Au coup de sifflet final, Luis de la Fuente a pris le temps de revenir sur la performance de ses hommes, évoquant à la fois la solidité du collectif et la gestion des cadres comme des jeunes talents. «Rodri a lui aussi réalisé un match fantastique, les deux défenseurs centraux ont été extraordinaires. Lamine est en pleine forme pour disputer des matchs complets, et que dire d’Oyarzabal ? Il a eu quelques petits soucis physiques, que nous ne pouvons pas révéler, mais il livre toujours une performance exceptionnelle. Les matchs sont différents, même si l’approche est similaire. Nous avons réalisé une première mi-temps exceptionnelle et une bonne seconde également, et surtout, cela nous permet de maintenir notre régularité et d’aborder les matchs importants à venir avec sérénité. Le match contre l’Uruguay sera difficile et très disputé», a-t-il déclaré.

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L’entraîneur espagnol a notamment insisté sur l’équilibre général de son équipe et sur la montée en puissance de ses leaders techniques, dans une rencontre qui a confirmé les ambitions espagnoles dans ce Mondial nord-américain. «Personne n’aime que son travail et ses compétences soient remis en question, la réaction des joueurs est logique. Une position ferme, pour nous justifier et assurer la continuité d’un projet en gestation depuis un certain temps. Remplacement de Lamine ? Bien sûr, il fallait voir comment le match allait se dérouler, mais aujourd’hui, c’était une étape importante. Il est maintenant en pleine forme, et c’est bien de le laisser comme ça, avec encore plus d’enthousiasme», a conclu l’entraîneur espagnol. Portée par une victoire éclatante et une maîtrise retrouvée face à l’Arabie saoudite, l’Espagne aborde désormais son rendez-vous face à l’Uruguay avec une sensation de montée en puissance parfaitement assumée.