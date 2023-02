Montpellier : Michel Der Zakarian va faire son retour

La suite après cette publicité

Ça bouge à Montpellier. Alors que Romain Pitau a été mis à pied ce mardi, le MHSC devrait rapatrier un ancien de la maison. Selon L’Équipe, c’est vers Michel Der Zakarian que Laurent Nicollin se serait tourné pour tenter d’enclencher une nouvelle dynamique, alors que Montpellier est actuellement 15ème de Ligue 1 et compte seulement 2 points d’avance sur Strasbourg, premier non-relégable.

Pour rappel, le technicien de 59 ans était déjà passé par le club héraultais entre 2017 et 2021, avant de filer à Brest. Cette saison, il avait été démis de ses fonctions par le club du Finistère en octobre. En revenant dans l’Hérault, MDZ devrait déjà être le troisième entraîneur du club cette saison, après Olivier Dall’Oglio, et donc, plus récemment, Romain Pitau.

À lire

Montpellier : Michel Der Zakarian pourrait faire son grand retour