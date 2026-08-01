Chelsea : les premiers mots de Danny Welbeck

Une recrue inattendue. À la recherche d’un renfort sur le front de l’attaque, Chelsea et Xabi Alonso sont partis aller chercher le vétéran Danny Welbeck, à Brighton. L’international anglais (42 sélections) a officiellement rejoint le club londonien ce samedi. Auprès du site officiel des Blues, l’ancien joueur d’Arsenal a confié toute sa joie après sa signature chez les champions du Monde de clubs en titre, jusqu’en 2028.

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« Quand on apprend que Chelsea s’intéresse à soi, cela remplit de fierté, a assuré le joueur aux 400 matchs disputés en Premier League. Quand on connaît l’histoire de Chelsea, on sait que c’est un club qui veut remporter des trophées et qui se bat pour y parvenir chaque saison. Je suis vraiment honoré de rejoindre un club de cette envergure à un moment qui s’annonce particulièrement passionnant. Je connais déjà quelques-uns des joueurs et j’ai eu des échanges fantastiques avec l’entraîneur, je sens déjà ce lien se créer. J’ai cette flamme qui brûle en moi et je suis prêt à tout donner pour ce club afin de rendre fiers tous les membres de Chelsea, ainsi que les supporters. »